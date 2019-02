Az új fedett uszoda kivitelezésének teljes költsége a szegedi önkormányzat bankszámláján

A Magyar Közlönyben 2018 júliusában megjelent kormánydöntés alapján a kormány a Modern Városok Program keretében több mint 16 milliárd forinttal támogatja a szegediek régi álmát, az új uszoda megépítését. Tavaly júniusban lapunkban is megírtuk, döntés született arról, hogy a kormány 16 milliárd forintot biztosít a beruházásra, amelynek költsége a korábban tervezettekhez képest több mint 5 milliárd forinttal emelkedett, és tartalmazza az előkészítési folyamat és az építkezés költségeit is.Arról is beszámoltunk, hogy július végén aláírták a támogatási szerződést, augusztusban pedig megérkezett a város számlájára az arra az évre ígért 4,1 milliárd forint. A munkaterületet augusztus 13-án átadták a kivitelezőknek, az alapkövet augusztus 22-én tették le, majd megkezdődött az építkezés az Etelka soron.Idén januárban 12,1 milliárd forintot kapott a megyeszékhely az új sportuszoda megépítésére, így pár napja a beruházás teljes forrása rendelkezésre áll a szegedi önkormányzat bankszámláján. Gyopáros Alpár, a Miniszterelnökség modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztosa elmondta: ahogy Magyarország kormánya megígérte, úgy teljesíti is a szegedi emberek irányába tett vállalásait.– Szeged az egyik legnagyobb nyertese a kormány Modern Városok Programjának. Január vége óta a 16 milliárd forintból épülő uszoda teljes forrása rendelkezésre áll a szegedi önkormányzatnál. Ne felejtsük el azt a tényt sem, hogy a kormány a 2022-es férfi kézilabda-Eb-re új sportcsarnokkal ajándékozza meg Szegedet és a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapatát. A 8500 fő befogadására alkalmas létesítmény 2021 őszére készül el – részletezte a kormánybiztos.A Modern Városok Program 2015-ben kezdődött, a tervek szerint 3700 milliárd forintot szán a kormány 265 projektre 23 megyei jogú városban. A beruházások nagyobb része már tervezési, kivitelezési, befejezési stádiumban van. A kormány most januárig 1100 milliárd forintot fizetett ki a városoknak, a beruházások jól haladnak. Gyopáros Alpár hozzáfűzte: „A kormány kiemelt figyelmet fordít a szegedi projektekre, hiszen a cél, hogy a soha nem látott léptékű állami támogatásoknak köszönhetően a szegediek is részesei legyenek Magyarország és a magyar emberek közös sikereinek, és saját bőrükön is érezzék a fejlődést."A modern, fedett uszodában lesz egy 50×25 méteres, tízpályás versenymedence, amely egy mozgatható válaszfallal két kisebb pályává alakítható. Ehhez társul egy 1169 fős, fix lelátó is. Mindezek megfelelnek a nemzetközi szabványoknak, valamint akadálymentesek lesznek. Emellett egy bemelegítő és egy meleg vizes tanmedence, valamint egy külső-belső lazító ülőmedence is része lesz a sportkomplexumnak. Az említetteken túl konditermet, irodákat, üzlethelyiségeket és gyermekmegőrzőt is kialakítanak majd. Az Etelka sori uszoda építkezésének készültsége 10 százalékos, állnak a cölöpök, dolgozik a kivitelező – tudtuk meg a Miniszterelnökségtől.