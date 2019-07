Bevásárolnak, ügyet intéznek: több száz emberen segítenek tanyagondnokok

– Amikor húszévesen ide költöztem, még pezsgett az élet. Volt bolt, istentisztelet, sőt mozi is. Mostanra viszont kihalt lett minden. Még egy kenyérért is kilométereket kell megtenni – mesélte a 77 éves Nagy Istvánné. Az idős asszony Sándorfalva külterületén él egyedül, mostanra pedig gyakorlatilag az egyetlen kapcsolata a külvilággal a tanyagondnok lett. – Nincsenek szomszédaim se. Ha Zsuzsika nem lenne, nem tudnék kihez szólni – beszélt Kiss Lászlónéről a néni, miközben átvette tőle ebédjét, amit házhoz hozott neki. A tanyagondnok hozza a gyógyszereit is: feliratja, kiváltja, majd ki is porciózza.Sándorfalva külterületén, a tanyavilágban összesen 764-en élnek. Régen az idősek lakták ezt a környéket, mostanra azonban egyre több fiatal, kisgyerekes család is kiköltözik.– A megalapításkor, 2004-ben még csak egy tanyagondnokunk volt, de mivel túl nagynak bizonyult az ellátandó terület, öt évvel később két körzetre osztottuk, és azóta ketten látják el ezt a feladatot – mondta el Váriné Zsuzsanna, a Sándorfalvi Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény vezetője. – A szolgáltatást bárki igényelheti, fizetni nem kell érte. A tanyagondnokok pedig mindenkinek abban segítenek, amit kérnek.Bihari Erikának például abban, hogy tanítási időben három gyermekét iskolába, óvodába hordják és haza is hozzák. – Autónk nincs, biciklizni nincs erőm, a férjem pedig dolgozik. Fogalmam sincs, hogy oldanánk ezt meg a szolgálat nélkül – mondta a beteg asszony. Most szociális ebédet hordanak minden nap két kisebb gyerekének – ebből hárman is jól laknak.– Napi 8 órában dolgozok. Reggel összeszedem és elszállítom a körzetemben lakó gyerekeket, napközben családokat látogatok, bevásárolok és hivatalos ügyeket intézek az itteniek számára, délután ismét a gyerekeket buszoztatom – beszélt munkájáról Kiss Lászlóné tanyagondnok. A törékeny nő ha kell, fát hasogat vagy havat lapátol. Ahogy ő fogalmazott, mindent nem tud megcsinálni, de igyekszik.– A tanyagondnokok nélkül nem is lehetne itt élni – fogalmazott Sipos NándornéErzsi. Az asszony mozgásszervi betegsége miatt évek óta nem tud kimozdulni otthonából, mindent Zsuzsanna csinál helyette. – Naponta vásárol be nekem, ha kell, orvoshoz visz, és amíg kórházban voltam, ő gondozta a jószágokat is. Amíg élt a férjem, nem volt szükség segítségre, de amióta egyedül vagyok, nem is boldogulnék máshogy. A Sándorfalvi tanyagondnoki szolgálat nemrégiben 2 millió forint pályázati pénzt nyert, melyhez az önkormányzatnak 10 százalékos önerőt kell biztosítania. Az összegből a szolgálatot olyan eszközökkel látják el, amely a mindennapi feladatok ellátását nagymértékben segíti, illetve a tanyán élő emberek alapellátásaiban minőségi javulást eredményez.