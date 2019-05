Megtaláltuk Szegeden a 9 és háromnegyedik vágányt

Fotók: Farkas Judit

Mióta megjelentek J. K. Rowling Harry Potter-regényei, és elkészültek a filmek, sok gyerek álmodozott-álmodozik arról, hogy ő is megkapja a levelét Roxfortból, a varázslóiskolából. Átkerül egy különleges világba, ahol a mágia a hétköznapi, és a mindennapi élet a különös, és belőle is varázslótanonc lesz. Na de az iskolába el is kell jutni valahogy: Londonban szállnak fel a Roxfort Expresszre. A vágányok mellé trükkös módszerrel lehet bejutni: ahol ki van írva, hogy 9 és háromnegyedik vágány, ott neki kell rohanni teljes erőből a falnak. A vonat indulásáig átenged, onnantól koppan a késő, szó szerint.Jó hírünk a jövendőbeli varázslóknak és boszorkányoknak, hogy Szegeden is megtaláltuk a 9 és háromnegyedik vágány bejáratát. Ugyan nem a klasszikus téglafal, ami előtt emberek százai fényképezkednek nap mint nap az angol fővárosban - már ha győzik kivárni a sort -, de legalább jól látszik a fehér felirat a fekete csempén. Aki pózolni akar előtte, annak magának kell gondoskodni róla, hogy szépen lobogjon a sálja, mintha szaladna. A Dózsa György utca sarkán nem áll külön ember, aki tartja, mert Londonban még erre is gondoltak a turisták elmondása szerint. Sín sincs a közelében, hacsak nem a villamosé, de feltételezzük, a varázslók ezt megoldják valahogy. Fájós lábú varázslók kedvéért egy ajtót is elrejtettek a falon, ne kelljen futniuk - ugye, látják a kilincset?Már éppen le akartuk írni a szokásos figyelmeztetést, hogy azért a falnak rohanás kipróbálását nem javasoljuk, de nem tesszük mégsem. Ha valaki tényleg, igazából megkapja a "behívót" a varázslóiskolából, az miért is ne futhatna neki a fekete csempének? Csak arra vigyázzon, el ne vétse az indulás időpontját. Különben ugyanúgy visszapattan a falról, mint bármelyik átlagos földi halandó.