Ország boltja díjat kapott a Kovács Autó - Vásárlók értékelése alapján hozta el az újabb elismerést a szegedi cég

A minőségi díjas szegedi Kovács Autóalkatrész Kft. ügyvezetője, Kovács István szerint ügyfeleik mellett a csapatmunkának köszönheti a vállalkozás az újabb elismerést. Fotó: Karnok Csaba

– Ez egy csapatmunka. Mindannyian azon dolgozunk, hogy ügyfeleink elégedettek legyenek a szolgáltatásainkkal. Folyamatosan figyeljük vásárlóink reakciót, és ezek alapján igyekszünk egyre magasabb színvonalon megfelelni az elvárásoknak – mondta Kovács István, az 1991-ben alakult szegedi Kovács Autóalkatrész Kft. ügyvezető igazgatója, amikor a cég legújabb elismeréséről kérdeztük. – Harmadik alkalommal hoztuk el ezt a trófeát – tette hozzá az ügyvezető.Kovácsék idén is kiérdemelték a vásárlók értékelése alapján az Ország Boltja verseny autó-motor kategóriájának minőségi díját. Az országos versenyt webáruházak számára hirdetik meg minden évben különböző kategóriákban.A Kovács Autó Szegeden indult helyi vállalkozásként, majd az egész országot lefedő webáruházzá nőtték ki magukat. Az elismerésről Kovács István azt mondta, a díj valódi értékét még tovább fokozza a díjazottak listája, mivel számos, országosan jól ismert internetes áruházóriás mellett részesülhettek az elismerésben.– Szolgáltatásaink minőségét, árukészletünk nagyságát igyekszünk folyamatosan egyre feljebb tornázni, hiszen mi is akkor vagyunk elégedettek, ha ügyfeleink azok. Ebben egy komoly csapat segít bennünket, amely mögött már rengeteg munkaóra és az azzal együtt járó tapasztalat áll. A díjat látva megéri a kemény munka. Vásárlóinknak továbbra is hálásak vagyunk, és köszönjük a bizalmat – mondta a Kovács Autóalkatrész Kft. vezetője.