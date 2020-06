Ingyenes a parkolás a jövő hónapig, de nem a járdán

Július elsejéig nem kell fizetni a parkolásért. Úgy tűnik, nincs mindenki tisztában vele, hogy nem mindenhol – ahol eddig tilos volt parkolni, ott továbbra is szabálytalan.

Július elsejéig, megírta lapunk is, ingyenes a parkolás a járványügyi intézkedések keretében, hogy a koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet ideje alatt az embereknek ne kelljen a tömegközlekedést használniuk. Ahogy ez lenni szokott, most is voltak, akik félreértelmezték a rendelkezéseket. Olvasónk egy ilyen esetről küldött fotót szerkesztőségünknek: a Petőfi Sándor sugárúton parkoló autó sehogyan sincs jó helyen. Online felületünkre már sok olyan fotó került fel, amin az autó belógó orra, hátsója foglalja el a járda felét, kétharmadát, olykor egészét. Az azonban ritka, hogy valaki teljes egészében parkolónak nézi a gyalogosoknak fenntartott részt.

Bizonyos esetekben a szabályok is engedik, hogy felállhassunk autóval a járdára, de ezt mindig külön tábla jelzi. A KRESZ azt írja elő: a járda egy részét ilyenkor is csak úgy lehet parkolásra használni, hogy „a jármű a járda szélességének legfeljebb a felét foglalja el, a járdán a gyalogosok közlekedésére legalább 1,5 méter szabadon marad, és a jármű tengelyterhelése az 1000 kg-ot nem haladja meg”. Néhány jármű a fent leírtakkal ellentétben akkor is felállhat a járdára, ha azt jelzés nem engedi meg. Ilyen a mozgásában korlátozott személy – vagy az őt szállító ember – járművével, a betegszállító, az iskolabusz, a gyermekeket szállító autóbusz, a kerékpár, a kétkerekű segédmotoros kerékpár és a kétkerekű motorkerékpár.

A fent említett három feltételnek azonban ezeknek is meg kell felelniük. Akármiért is került oda, ez az autó elfoglalta a teljes járdát, ami mindenképpen szabálytalan.