Az álmok várhatnak, de mi lesz velük?

A 2020-as tokiói olimpia halasztásáról kérdeztünk négy szegedi sportolót, akik nagy eséllyel pályáznak a kvalifikációra. Márton Anita, Kárász Anna, Birkás Balázs és Olasz Anna is érzelmekkel és felvetődő kérdésekkel teli nyilatkozatot adott.

Márton Anita olimpiai bronz­érmes szegedi súlylökő: – Nem titok, hogy az utolsó olimpiai szereplésemre és utána családalapításra készülök. A halasztás nehéz döntés elé állít, hiszen így minden egy évvel tolódik, miközben a legutóbbi alapozás során már úgy éreztem, súrolom a fizikai határaimat. Mivel hónapokig nem lesz verseny, ráérek gondolkodni a jövőről, ezért konkrét tervet még nem mondanék. Karbantartom magam, de a várhatóan hosszúra nyúló otthoni edzéssel veszélybe kerül az is, hogy az olimpián a maximumot hozzam ki magamból, egy sportolónak viszont pont ez a célja.

Kárász Anna, az NKM Szeged háromszoros világbajnok kajakosa: – Szerencsések vagyunk, hogy nem marad el az olimpia, csak egy évvel ké­­sőbb lesz. Jövőre még jobb lehetek, mint idén, mert mindig van miben jobbnak lenni. Egyelőre nem tudjuk, hogyan alakul a 2020-as évünk, de szá­­momra nem kérdés: folytatom a felkészülést a következő szezonra, mert szeretnék ott lenni a tokiói olimpián. Úgy érzem, ősszel a legjobb döntés volt visszajönni Szegedre. Nemcsak azért, mert az állapotom azt mutatja, jó úton haladunk, sokat fejlődtem az elmúlt hat hónapban, hanem azért is, mert újra igazán élvezem a felkészülés majdnem minden percét.

Birkás Balázs, az NKM Szeged kétszeres világbajnok ka­­jakosa: – Jó döntést hoztak az illetékesek, hiszen nem mindenhol tudtak a sportolók rendesen edzeni. Ha valaki el akar indulni az olimpián, mindig a legjobbját akarja nyújtani, ezt viszont csak úgy lehet, ha edz. De én hol tudok például vízen kajakozni, vagy az úszók hol úsznak, ha zárva a vízitelep és az uszoda? Az olimpia eszméje a tiszta sport, ám voltak utalások arra, hogy nem vesznek rendszeresen doppingmintákat, nem mindenki tud azonos feltételek között edzeni, így ez a jó döntés. Milyen példát mutatunk mi, sportolók, ha edzésre járunk, mi­­közben arra kérnek mindenkit, hogy maradjon otthon? Védjük az emberek egészségét, az olimpiai álmok meg várhatnak.

Olasz Anna, a Haász SZUE Európa- és világbajnoki ezüst­­érmes úszója: – Szomo­­rú vagyok, hiszen teljes pályafutásom alatt arra készültem, hogy kijussak az olimpiára, de nem úgy, mint Rio előtt, hanem a kvalifikációs versenyen elérve a célt. Meg kellett hozni ezt a döntést, most az eredmények nem számítanak, csak az emberéletek védelme. Bevallom, engem is inkább ez a kérdés foglalkoztatott az elmúlt napokban, mint az olimpia, hi­­szen például édesapám és nagymamám is a veszélyeztetett korosztályhoz tartozik. Ki kell tartanom, mert a pályafutásomhoz nem lenne méltó, ha egy halasztás miatt adnám fel az álmomat. Az edzéslehetőség kérdését mielőbb meg kell oldani, hiszen pont azért nem szoktunk egy-két hétnél nagyobb pihenőket tartani úszásban, mert a technika en­­nél több idő alatt teljesen szét­eshet.