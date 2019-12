A MOL-PICK Szeged izgalmas derbin kapott ki 29-28-ra ősi riválisa, a Veszprém otthonában. Az NB I-es rangadó végig nagyon szoros volt, az utolsó percben akadt is esély a Tisza-parti pontszerzésre.

Azt vártuk, hogy óriási csatát vív majd a két ősi rivális, a Veszprém–Szeged derbi pedig nem is lehetett volna kiélezettebb. Az első játékrészben például egyetlen alkalommal volt egygólosnál nagyobb különbség.

Fej fej mellett

Mindez a találkozó legelején történt, a hazaiak egy hetessel és egy akciógóllal megléptek, de a MOL-PICK rögtön válaszolt Bombac révén. A remek formában játszó szlovén légiós pár perc alatt szórt három gólt három lövésből, majd Zsitnyikovnak szólhatott a lelkes vendégszektor vastapsa, ugyanis kiszorított helyzetből óriási gólt ragasztott Sterbik kapujába. A veszprémiek klasszis kapusa egyébként az első percekben bemutatott néhány szép védést, de a folytatásban szerencsére nem róla szólt a meccs.

Miklernek is volt egy-két bravúrja, a pályán pedig történhetett bármi, fej fej mellett haladtak a csapatok – még az emberelőnyös helyzetekben is. A Veszprém leginkább gyors akciókkal, megállíthatatlan befutásokkal törte fel a szegedi védelmet, a túloldalon pedig Bombac mellett Radivojevics keze sem remegett meg, akár hetesről, akár akcióról volt szó.

Bánhidit elszigetelték

Érdekes volt megfigyelni, hogy mindkét fél remekül védekezett a beállók ellen, Bánhidit például csak a 20. percben találták meg először labdával, ráadásul akkor pont védett Sterbik. Szerencsére a túloldalon Mikler is válaszolt, így a gigászok csatája továbbra is izgalmas maradt.

Nagy öröm volt látni, hogy az emberhátrány sem zavarja meg a Szegedet, amit már nem az első szemfüles labdaszerzéssel bizonyított. Ennek köszönhetően Bombac a kapuig szinte sétálhatott ziccerben, amit értékesített is, előtte pedig Stepancic takarásból bemutatott parádés csuklómozdulata adott fontos lökést a Tisza-partiaknak.

Stepancic a folytatásban is remekelt, úgy tűnt, átmentette a Zagreb ellen mutatott formáját, és Canellas lövőkedve is megjött. Egyetlen hiányérzete lehetett a szegedi szurkolóknak: Borozan megállíthatatlannak tűnt, Juan Carlos Pastor is a semlegesítésére próbált receptet adni az időkérésnél. A hajrában Canellas lökete és Bombac földön fekve adott gólpassza is élményszámba ment.

Alilovic-parádé

Félidőben nem is lehetett más az állás, mint döntetlen, a szünetben pedig egy szegedi férfi kérte meg egy veszprémi hölgy kezét. A romantikus jelenetek után folytatódott a kemény csata, amelyben fordulópont lehetett volna a Szeged másfél percig tartó kettős emberhátránya. Nem így lett, ugyanis Alilovic hetest, akcióból kapott lövést és ziccert is hárított, míg a túloldalon végre Bánhidi nagyobb szerephez jutott, Zsitnyikov pedig kihasználta, hogy rá kevésbé ügyelnek, mint beálló társára.

Két egymás utáni szegedi labdavesztés akár meg is pecsételhette volna a vendégek sorsát, de Alilovic védett az egyik ziccernél, sajnos Cupara is jól szállt be. 25-22-nél először volt közte három, jött is a szegedi időkérés, ami után Canellas lett a MOL-PICK vezére, míg Källman hiánya miatt Bombac szélsőként tért vissza.

Az idő szorításában

Furcsa jelenet szemtanúi voltunk, amikor a szegediek mind megálltak, azt hitték, sípoltak a bírók, de a Veszprém mehetett tovább ziccerben. Az így kapott gólok egy ilyen szoros meccsen döntők lehetnek, ráadásul a vendégek mindig csak futottak az eredmény után, a hátralévő idő pedig egyre fogyott. Alilovic a hajrában is többször védett, így Stepancic az egyenlítésért támadott, de Cupara hárított, ahogy sajnos Canellas utolsó perces próbálkozásánál is, így nem jött össze a szegedi pontszerzés.

Komment

Mirko Alilovic

A MOL-Pick Szeged kapusa

– Gratulálok a Veszprémnek, fair mérkőzésen nyert riválisunk. Csapattársaimnak is gratulálok, mindannyian nagyot küzdöttek. Számunkra kecsegtető, hogy idegenben megvolt az esélyünk a pontszerzésre egy ilyen színvonalas mérkőzésen. Ez a rangadó megmutatta, hogy jó úton járunk.