Pályán az utánpótlás: érmeket halmoztak a megyei cselgáncsozók

Csapatversenyt nyertek. A Szegedi Judo SE versenyzői és edzőjük (balról): Ménesi Gergő, Szecsei Viktor, Bóka Botond, Csányi Tamás és Kovács Szabolcs. Fotó: SZJSE

Remekül szerepeltek a Szegedi Judo SE sportolói a Győrben rendezett olimpiai reménységek versenyén: az öt induló közül ketten elsők lettek, és jutott egy második és egy ötödik hely is Kovács Szabolcs tanítványainak, ezzel pedig megnyerték a klubok közötti pontversenyt.A Szegedi Judo SE eredményei, ifjúsági olimpiai reménységek versenye, Győr, 60 kg: 2. Bóka Botond, 5. Csányi Tamás; 73 kg: 1. Szecsei Viktor, 81 kg: 1. Ménesi Gergő.A Szatymazi SE fiataljai két hazai versenyen is részt vettek.A Szatymazi SE cselgáncsszakosztályának eredményei, IV. Molnár Franciska-emlékverseny, Mórahalom, elsők: Kónya Ádám (36 kg), Rafael Ábrahám (38 kg), Zádori Panna (40 kg), Butterer Nóra (50 kg), Kőhegyi Fanni 57 kg; másodikok: Erdei Csillag (38 kg), Flender Márk (55 kg), Túri Alex (81 kg); harmadikok: Czékmán Viktória (28 kg), Sisák Dániel (32 kg), Zombor Dominik (45 kg), Szekeres Katalin (52 kg); ötödikek: Mészáros Erik (36 kg), Varga Kende (38 kg), Csabai Zsombor (50 kg), Körmendi Kristóf (55 kg), Nagy Boglárka (63 kg), Sáringer Kornél (66 kg). Összesített csapatverseny: 3. Szatymazi SE.Ifjúsági országos rangsorolóverseny, Győr, elsők: Sipos Dorina (63 kg), Ménesi Beatrix (+70 kg); harmadik: Lénárt Benedek (+90 kg).A Szegedi Judo Iskola SE sportolói is elindultak a mórahalmi Molnár Franciska utánpótlás-emlékversenyen. Eredményeik, elsők: Király Dóra, Nagy Botond; harmadik: Vass Róbert; ötödikek: Király Ákos, Papp Szabolcs, Kósa Réka. Edző: Vörös Péter.A Deszki SC cselgáncsozói hat érmet szereztek a mórahalmi Molnár Franciska utánpótlás-emlékversenyen.Eredményeik, elsők: Eke Lea, Kádár Viktor, Sőreg János, Geiger Roland; harmadikok: Eke Fanni, Minko Tamás. Edző: Huszár László.A Hód Judo SE fiatal dzsúdósai szintén érdekeltek voltak a mórahalmi emlékversenyen. Eredményeik, serdülő, +81 kg: 2. Ocsák Soma Zénó; diák A, +66 kg: 1. Ocsák Soma Zénó, –54 kg: 2. Ocsák Nimród Zsombor; diák C, –30 kg: 1. Pallai Dóra; –36 kg: 1. Török Csenge, +45 kg: 1. Hangyási Boróka Anna (a kategória legtechnikásabb versenyzője).Aranyérmesek, U10, állás: Török Zoltán, Nagy-Sztancsik András; U10, föld: Rácz Balázs, Verók Adrienn, Oltyán Marcell István, Hangyási Csongor Botond, Verók Brendon.Felkészítő edzők: dr. Hangyási Dávid Botond, Pfeffer Árpád, Ocsák Zoltán.Goodwill Pharma Szegedi Vízmű–Egerszegi Titánok 1–5 (0–1, 0–4, 1–0)U16-os bajnokság, B osztály, középszakasz, III. csoport, 4. forduló.Goodwill Pharma Szegedi Vízmű: Hüvös Gábor Bendegúz (82%) – Pallós Bertalan, Videnovic Stefan, Ferró Norbert, Sánta William, Sári Krisztián. Csere: Kis Matej, Wenner Miklós Barnabás, Faragó Marcell 1, Peceric Petar, Vadkerti Zalán (1) – Kostic Luka, Durica Luka, Herédi Gergely, Szőke Gergő. Edző: Csiki Csaba.Goodwill Pharma Szegedi Vízmű–Debreceni Hoki Klub 1–0 (1–0, 0–0, 0–0)U16-os bajnokság, B osztály, középszakasz, III. csoport, 5. forduló.Goodwill Pharma Szegedi Vízmű: Hüvös Gábor Bendegúz (100%) – Kostic Luka, Pallós Bertalan, Ferró Norbert, Sánta William 1, Sári Krisztián (1). Csere: Kis Matej, Wenner Miklós Barnabás, Faragó Marcell, Peceric Petar, Vadkerti Zalán – Videnovic Stefan, Durica Luka, Dobó Ármin, Vastag Ivett. Edző: Csiki Csaba.Férfi U20-as NB I A csoport, 17. forduló:Naturtex-SZTE-Szedeák (4.)–Zalaegerszeg (10.) 109–83 (24–22, 34–19, 34–17, 17–25)A szegedi pontszerzők: Goldring J. 19/9, Mayer Á. 17/3, Bonifert B. 10, Varga Á. 10, Polányi K. 10/6, Cvijin P. 10/6, Szatmári Zs. 9, Balogh Sz. 8/3, Mike J. 7/3, Kass F. 6, Lőrincz B. 2, Gardi 1 ponttal.Férfi U20-as NB I B, Zöld csoport, 17. forduló:Vásárhelyi Kosársuli (4.)–SMAFC (9.) 100–50 (21–13, 24–13, 27–13, 28–11)A vásárhelyi pontszerzők: Börcsök B. 19, Erdélyi D. 14, Domján F. 14, Szepesi D. 10, Gyurkovics B. 9/9, Béres N. 9/9, Bodócsi B. 9/9, Bálint E. 6, Drávai T. 5/3, Szabó B. 3/3, Czégel 2 ponttal.Szalayné Sebők Éva U17, női országos serdülőbajnokság I. osztály, B4 csoport: KESI A–Szegedi RSE 1. 3:0 (21, 19, 16); Szegedi RSE 1.–Nyíregyháza 2:3 (21, –8, –14, 23, –12); Jászberényi RK–Szegedi RSE 1. 3:1 (16, 22, –15, 20)A Szegedi RSE 1. játékoskerete: Kiss Boglárka, Kiss Anna, Bálint Viktória, Mészáros Dorka, Rácz Lilla, Béres Blanka, Deák Blanka, Szatmári Júlia, Kiss Zsófia (liberó), Nyers Noémi, Nagy Léna, Magyar Leila. Vezetőedző: Honti Szilárd.Buzek László U17, férfi országos serdülőbajnokság, B5 csoport: VRK-SPORT Kft.–Szegedi RSE 1:3 (–21, 19, –19, –16).A Szegedi RSE 1. játékoskerete: Elek Botond (liberó), Gera Bálint, Varga Tamás, Czakó Lóránt, Somosi Levente, Hernádi Marcell, Varga Medárd, Baricsa Gergő, Pintér Barnabás, Bálint Ákos. Vezetőedző: Varga Tamás. Másodedző: Csányi Dániel.Benu fiú ifjúsági országos bajnokság, alapszakasz, 12. forduló:Eger (7.)–Szegedi VPS (13.) 11–9 (3–4, 3–1, 2–2, 3–2)A szegedi gólszerzők: Börcsök 4, Lakatos 3, Zatykó, Antal.KSI (3.)–Legrand-Szentes (10.) 14–11 (2–3, 2–3, 4–2, 6–3)A szentesi gólszerzők: Bozó P. 4, ifj. Tóth Gy. 3, Katona P. 2, Barna M., Korom Zs.Benu fiú serdülő országos bajnokság, alapszakasz, 12. forduló:Eger (14.)–Szegedi VPS (10.) 11–15 (3–4, 6–7, 2–2, 0–2)A szegedi gólszerzők: Lakatos 7, Kresák 3, Mikházi, Savanya, Berkó, Szentkereszty, Pörge.KSI (2.)–Legrand-Szentes (4.) 16–7 (5–3, 4–3, 3–0, 4–1)A szentesi gólszerzők: Kasza D. 3, Barna M., Korom Zs., Mácsai G., Rébeli Szabó Á.Benu fiú gyermek országos bajnokság, alapszakasz, 12. forduló:Eger (8.)–Szegedi VPS (11.) 9–5 (2–1, 2–2, 3–2, 2–0)A szegedi gólszerzők: Körtvélyessy 2, Leinweber, Meleg, Pörge.KSI (1.)–Legrand-Szentes (11.) 17–4 (5–0, 6–0, 5–2, 1–2)A szentesi gólszerzők: Makán R. 3, Bán L.