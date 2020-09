Látott már ilyen láthatatlan kiállítást? – Fotók

Egy mese történetét követve, játékos módon ismerhetik meg a látogatók a népi mesterségeket a múzeumban. A tárlat mottója: mindent a kéznek, semmit a szemnek, a kiállításon ugyanis bekötött szemmel, csak a tapintásunkra hagyatkozva haladhatunk végig.

Pár nappal a kulturális intézmények koronavírus miatti kényszerű bezárása előtt nyílt meg a Tari László Múzeumban a Barangolás a régi mesterségek világában című kiállítás, így egy jó darabig senki sem láthatta a tárlatot. Ugyan ez az újranyitás után is így maradt, hiszen ezen a különleges tárlaton az érzékeink közül nem a szemükre, hanem csak a tapintásukra támaszkodhatnak a látogatók.

– Arra gondoltunk, hogy sokkal izgalmasabb úgy felfedezni a dolgokat, hogyha nem a megszokott módon találkozunk velük. Így az oktatási vonatkozása mellett hangsúlyosabb, hogy a gyengén látásra, vakságra érzékenyít a kiállítás, illetve a gyengénlátóknak és az értelmileg akadályozottaknak is élményt jelent – magyarázta Illés Péter, az intézmény vezetője.

A népi mesterségekhez kapcsolódó tárgyak felfedezésén A szegény ember kalandjai című mese vezet végig, a tárlaton a kovácsok, pékek, halászok, juhászok és cipészek által használt eszközöket ismerhetik meg a látogatók. A visszajelzések alapján a feladatokat sikerült úgy kitalálni, hogy nem lettek sem túl könnyűek, sem túl nehezek, mindenki számára kihívást jelentenek.

Az érzékenyítés, a közösségen belüli elfogadás segítése a tervek szerint a múzeum további kiállításaiban is megjelenik majd.

– Hasonló kiállítás is szerepel a terveinkben, de azt is szeretnénk, ha minden tárlatunkban lenne majd olyan elem, amelyik segíti a befogadást akár a gyengénlátóknak, akár bármilyen fogyatékkel élőknek – mondta el terveikről a múzeum vezetője.

A kiállítás október 10-ig látogatható, ezt követően a múzeum az idén századik tanévét kezdő Batsányi János Gimnázium történetét bemutató időszaki tárlatnak ad majd otthont.