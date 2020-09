Jégesővel és hőmérőzéssel kezdődött az iskola – Fotók

Teljesen beállt Szeged a szeptember 1-i iskolakezdés reggelén, ami nem csak az esős időnek köszönhető. A város útjai több helyen fel vannak bontva, nem volt könnyű eljutni az iskolákig. Ott viszont lázmérőkkel várták a gyerekeket, akik azért szemmel láthatóan örültek annak, hogy normális menetben kezdődött a tanév.

Jégesővel indult korán reggel a szeptember 1-je Szegeden, ami nem könnyítette meg azoknak a szülőknek a dolgát, akik valahogy el akarták juttatni az iskolába a gyereküket. A rossz idő miatt az átlagosnál is többen ültek autóba, ráadásul a közlekedők dolgát nehezítették a városban az útfelbontások is.

Hatalmas dugók alakultak ki szinte mindenhol. Mindezek ellenére fél év után újra megteltek az oktatási intézmények, de ez az iskolakezdés más volt, mint az eddigiek. Azok a gyerekek, akik eljutottak az iskoláig, csak lázmérés után léphettek be az épületbe.

Mi az SZTE Gyakorló Gimnáziumnál jártunk, ahol komolyabb sorok is voltak az utcán, amikor egyszerre több gyerek is érkezett az épülethez. Itt egyébként a polgárőrök segítették a diákokat a közlekedésben. Az utcán feltűnően kevesen hordtak maszkot, de ez nyílt térben nem is kötelező.

A gimnáziumnál egy kisebb csoport szülő arról beszélgetett, hogy vajon érdemes volt-e elkezdeni így a tanévet, hogy a koronavírus-járvány második hulláma már a nyakunkon van. Nem volt teljes az egyetértés, de a nagyobb tábor szerint nem lett volna szabad újabb hónapokra távoktatásra kényszeríteni a gyerekeket. Ők pedig kivétel nélkül örültek annak, hogy újra beülhetnek az iskolapadba, még ha ott maszkot is kell viselniük.

A szülők több szegedi iskolában is csak a kapuig kísérhették a gyerekeket, de a rutinosabbak már pár sarokkal előbb kirakták őket az autóból, hogy elkerüljék a nagy torlódásokat.

Koszorúztak a Csonkában

Tóthné Biró Zsuzsanna, a Csonka János Technikum igazgatója az évnyitón arról beszélt, hogy a koronavírus mindenkinek átalakította az életét.

– Megtanultuk értékelni személyes szabadságunkat. Szembesülhettünk azzal, hogy az iskola nemcsak feladatok és elvárások halmaza, hanem barátságok, közös élmények, összevillanó tekintetek és kihívások színtere is egyben – tette hozzá.

A tanévnyitón részt vett a Magyar Honvédségtől Almási László alezredes, Hári László alezredes és Nagy László őrnagy, mert az iskola részt vesz a Honvéd Kadét programban. Ők megkoszorúzták a technikum udvarán álló világháborús emlékművet. A Csonkában már honvédelmi alapismeretek tantárgyból is érettségizhetnek a képzésben részt vevő tanulók. Hári László elmondta, hogy utánpótlás bázisnak tekinti a honvédség ezt az iskolát. A program diákjai továbbra is civilek maradnak, de kadét jelleggel, a Csonka János Technikum pedig továbbra is egy civil képzést folytató intézmény lesz.

Vásárhelyen is esett

Elvétve mutatkoztak maszkban a vásárhelyi iskolakezdők, miközben monszunként csapott le a heves eső szeptember első napján. A kora reggeli felhőszakadás nyolc órára szinte teljesen lecsitult, pont, mire a gyerekek épségben bejutottak az iskolákba. Az egyik vásárhelyi apuka, aki nyolc éves gyerekét hozta az első tanítási napra, azt mondta, hogy lánya annyira megijedt a villám csattanásától, hogy alig mert kiszállni az autóból. Szerencsére bátortalansága gyorsan elmúlt és egyedül lépett be iskolájába. Pont, ahogy előre otthon megbeszélték. Az ő intézményükbe ugyanis a hátsó bejáraton át, az udvarig mehettek a szülők, de láthatóan be-beléptek az ajtón, fertőtlenítés után ugyan, de páran maszk nélkül.

Csak a kapuig mehettek

A Domonkos Nővérek Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskolájában komolyan vették az előre kihirdetett belépési irányelveket: a szülők csakis a kapuig vezethették gyerekeiket, onnan már a portás segített. Nem volt fennakadás, mindenki türelmesen várt a sorára. Nyolc óra előtt a környéken araszolva haladtak az autók, a parkoló kocsikkal megteltek a szomszédos utcák. Rózsaszínű, hercegnős esernyő alatt szaladt kislányával az egyik anyuka, úgy mondta, nehezen ébredtek ma reggel. Bár a nyári szünet előtti kijárási korlátozáskor, otthon is tartották a napirendet, az elmúlt öt hónapban mégis elszoktak a reggeli készülődés rutinjától. Reméli családja hamar felveszi a korábban megszokott ritmust.

Az égszakadás miatt megnövekedett autóforgalomban, a Szent István tér két általános iskolája közötti zebrán a Szeretem Vásárhelyt Egyesület idén szintén megtartotta zebra akcióját, a biztonságos közlekedést hangsúlyozva. Juhász Tünde, az egyesület alapítója elmondta: a legforgalmasabb iskoláknál segítik az áthaladást az úttesten. Idén több, mint ötezer általános- és középiskolás kezdi a tanévet.

A rendőrök is segítenek

A Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság Balesetmegelőzési Bizottságának kiemelt feladata a gyermekek védelme, továbbá az, hogy az iskolák környékén a közbiztonságot és a közlekedésbiztonságot fenntartsák. Vad Róbert titkár lapunknak elmondta, hogy ennek érdekében szeptember és október hónapokban a napi oktatás kezdeti és befejezési időszakában a közlekedésbiztonsági és közbiztonsági szempontból veszélyeztetettnek ítélt iskolák környékét folyamatosan, míg a többi iskola környékét eseti jelleggel, de a szokásosnál sűrűbben ellenőrzik. Amennyiben erre szükség van forgalomirányítással segítik a gyermekek biztonságos közlekedését, de ha kell a zebrán is átkísérik őket.

Folytatják a programokat

A megyei rendőrkapitányságokon folytatják a már korábban elkezdett, gyerekeknek szóló programokat. Ilyen például az „Iskola Rendőre” program, amiben rendőrök járőröznek az iskolák környékén. A Csongrád-Csanád megyei középiskolákban is folytatódik a „Sokkoló” program. Ebben a „diszkóbalesetek“ megelőzése érdekében előadás-sorozatot tartanak. A biztonságos közlekedésre nevelést célozza a „Közlekedjünk együtt, vigyázzunk egymásra!” néven kidolgozott tanterv, ami általános iskolásoknak szól. A programot elsőként a Szegedi Tankerületi Központ támogatta, majd a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ is csatlakozott a kezdeményezéshez.