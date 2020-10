Jövő nyáron Budapesten ad koncerted a legendás Iron Maiden.

A legendás zenekar bejelentette, hogy többek között egy magyarországi fellépés is bekerült a 2021-es Legacy Of The Beast európai turné utolsó szakaszába, a banda június 9-én ad koncertet a Groupama Arénában.

A jegyértékesítés egy későbbi időpontban indul, a kezdés pontos dátuma a www.livenation.hu oldalra kerül majd ki, amint lehetséges. Ahogyan eddig is mindig, a hivatalos Iron Maiden rajongói klub tagjai exkluzív elővásárlási lehetőséget kapnak.