Így áll a koronavírus koncentrációja a szegedi szennyvízben

Szegeden a koronavírus koncentrációja az NNK eredményei szerint mérsékelt, a tendencia viszont emelkedőben van.

44. heti adataink alapján a koronavírus szennyvízben mért koncentrációja emelkedő tendenciát mutat az NNK által vizsgált települések többségében, így a fővárosban és az agglomerációban is. A szennyvíz vizsgálata a tünetmentes vagy gyenge tünetes fertőzöttekről is információt szolgáltat, hiszen ők is üríthetik a vírus örökítőanyagát, azonban a hagyományos szűrővizsgálatok során nem kerülnének a járványügy látókörébe. Vizsgálataink megerősítik, hogy a járvány második hullámának meredeken emelkedő szakaszában járunk, emiatt kiemelten fontos az egyéni felelősség a november 2-tól szigorodó általános óvintézkedések betartásában. – írja a Nemzeti Népegészségügyi Központ weboldalán.