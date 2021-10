A világbajnok Birkás Balázs három területen próbál teljesíteni

Az MVM Szegedi VE kétszeres páros világbajnok kajakosa, Birkás Balázs (25) egyelőre csak a következő évre tervez, közben tanul mint műszaki menedzser, és az Altiszti Akadémián alapkiképzésben vesz részt.

– Elkezdődött a felkészülés?

– Mondhatom, hogy igen, de közben Szentendrén az Altiszti Akadémián a katonai alapkiképzésemet is befejezem októberben. Utána pedig rendesen belevágok a munkába. Most is futok, erősítek, azaz a lőkiképzés, a menetgyakorlatok és az elméleti oktatás mellett éppen olyan feladatokat is elvégzek, amelyek kellenek a kajakozáshoz. A katonai élet elég sportos.

– 2022. vagy 2024. és Párizs lebeg a szeme előtt?

– Egyelőre még csak 2022.

– És közben tanul is?

– Igen, folytatom az egyetemet, amelynek az utolsó szakaszában járok. Ha minden igaz, jövőre diplomát kapok. Nem sürget az idő ezzel kapcsolatban, de nem akarom tovább húzni.

– Honnan jött a sport melletti tanulás és a katonai élet?

– A műszaki menedzser szakot azért választottam, mert 18 évesen, amikor még nem igazán tudtam, mit akarok az életben, ez a pálya egy jó iránynak tűnt. Szerteágazó tudás­alapot ad, és tudtam, hogy csak jó alapra lehet építkezni. Nem megyünk bele annyira mélyen a gépészetbe, mint ha mérnöknek tanulnék, de a tudáshoz szükséges mennyiség megvan. Teljesen elégedett vagyok, nem bántam meg, sőt nagyon sokat adott már eddig gondolkodásban és tudásban is. A katonáskodás a sportszázad révén került szóba. Először tartalékosnak jelentkeztem, és egy év alatt elvégeztem a szükséges képzéseket, így jelentkezhettem a sportszázadba, ahol megfeleltem mind az eredmények, mind a fizikai paraméterek területén.

– Nem lesz sok a három különböző feladat?

– Nem. Igyekszem úgy csinálni, hogy mindenre jusson időm. Nyilván az egyetemet nem úgy végzem, mint egy nappali tagozatos diák. Amúgy pedig nem szeretem egyhangúan élni az életemet. Az, hogy csak sportoljak, nem elégít ki, mellette üresek a napjaim. Csak a testemet fejleszteném, ez pedig kevés. A tanulás és a sport jó hatással van egymásra. A sportszázadban pedig az a feladatom, hogy részt vegyek a toborzással és honvédelmi neveléssel kapcsolatos feladatokban, és eredményeket hozzak a klubomnak, a támogatóknak és a Magyar Honvédségnek.

– Az olimpiai számok átalakultak, nincs már a programban a kedvence, a 200 méteres szám. Mi most a menekülő útvonal?

– Nem hiszem, hogy ezer méteren egyesben Kopasz Bálint és Varga Ádám mellett rövidtávon lenne értelme próbálkozni. A női csapatnál is látszódik, hogy a jó egyes teljesítmények elengedhetetlenek a csapathajókhoz. Más kérdés, hogy amíg a nőknél a K1 500 méterrel egyesben és csapatban is lehet gondolkodni, nálunk csak K2 vagy K4 500 méteren. Kicsit fura a helyzet, de a legtisztább, ha egyesben jól megyek.