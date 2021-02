Eltűnt Jézus alakja a dorozsmai keresztről

Már két évtizede áll keresztfa Kiskundorozsma határában, a Kettőshatári út mentén. A napokban viszont eltűnt Krisztus a keresztről. Azt hitték, vandalizmus történt, de a szerencsésebb eset állt elő, ugyanis az időjárás rondította meg a feszületet, amelyet két édesapa és két gyermek emlékére emeltek.

Többen is jelezték a Kettőshatári úton közlekedők közül, hogy eltűnt a kifeszített Jézus a keresztről, amelyet még a 2000-es évek elején állíttattak a kiskundorozsmai hívek. Mindenki arra gyanakodott, hogy keresztények elleni támadás történt, és vandalizmus áldozata lett a feszület, hiszen erre manapság bőven akad példa az országban.

Ezért szerdán mi is szemügyre vettük a kiskundorozsmai egyházközség világi alelnökével, Mihálffy Bélával, és azt tapasztaltuk, hogy szerencsére nem emberi rongálás történt, hanem az idő csúnyította meg a keresztet. Ez azért történhetett meg, mert egy bádogra volt ráfestve Krisztus teste, amely most eltűnt.

Vélhetően nedves lehetett a festmény, amikor megérkezett a markáns lehűlés. Így megfagyott, majd most lepergett a festék.

Korábban, 5-6 évvel ezelőtt már történt hasonló eset, úgy tűnik, eddig bírta az akkor felkent festék. Aggodalomra azonban semmi ok, ugyanis Mihálffy Béla arról tájékoztatta lapunkat, hogy helyben élő festőművész, Simon Ferenc segítségét kérik majd, és helyreállítják a keresztet egy még tartósabb festékkel, valamint teljes egészében felújítják a feszületet.

A két évtizeddel ezelőtti állítást kezdeményező Szabóné Ocskó Zsuzsannától megtudtuk, hogy egy halálos kimenetelű vonatbalesetet követően döntöttek úgy, hogy az út mentén feszületet emeltetnek. Kiderült, két édesapa és két gyermekük hunyt el, amikor autójukkal a vonattal ütköztek, éppen ezért rájuk is emlékeznek a kereszttel. Emellett Kiskundorozsma ezen részén még nem volt keresztfa, viszont többen is jelezték, hogy szükségesnek tartanák, ezért ezt a hiányt is pótolták akkor.

Beszélt arról is, hogy a keresztrészt is felújították 5-6 évvel ezelőtt a helyiek összefogása által. Akkor újra is szentelte a plébános, most ismét megszépül és ismét megszentelik. Zsuzsanna elmondta, a keresztfát gyakran látogatják a helyiek, virágot és koszorút is szoktak oda vinni, ekkor egy-egy imát is elmondanak.