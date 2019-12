Futóangyalok lepték el Szegedet

Mélyszegénységben élő gyerekeknek gyűjtöttek ajándékot az 5. Szegedi Jótékonysági Félmaraton futóverseny résztvevői.

Majd 1500-an álltak rajthoz az 5. Szegedi Jótékonysági Félmaraton futóversenyen vasárnap. A 21 kilométer mellett 6 és 10 kilométeres versenyszámot is választhattak a sportolók. A felnőttek rajtját megelőzően a legkisebbek 500 méteren indultak el az SZTE Sportközpontban. A kisjubileumi alkalomra számos híres futó is érkezett, akik most iramfutóként vettek részt a versenyen, segíteni azoknak a futóknak, akik valamilyen szintidőn belül szerették volna teljesíteni a 21 km-t. Így iramfutó volt többek között Csécsei Zoltán, az idei Spartathlon második helyezetje, Boronkay Péter hétszeres világbajnok és kilenszeres Európa-bajnok paratriatlonista és Máténé Varjó Edit, a 24 órás futás kétszeres bajnoka.

A versenyzők nevezéseiből befolyó összegből a szervezők a mélyszegénységben élő, nélkülöző gyermekeknek, és az intézményekben vagy szüleik nélkül nevelkedő fiataloknak segítenek. Ebből az összegből elsősorban tartós élelmiszereket vásárolnak. A Hattyas-soron a verseny rajtjánál felállított gyűjtőpontnál pedig adományokat vártak: a kreatív készséget fejlesztő játékokat, édességet, meleg sapkát, sálat, kesztyűt. Az ajándékokat a Szeged-Kálvin téri Református Gyülekezet önkéntesei segítségével juttatják el a megye rászoruló gyermekeihez. A programhoz kapcsolódó cipősdoboz akció keretében tavaly több mint 1200 gyermek talált meglepetést karácsonyfája alatt.