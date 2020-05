Megnyitott a Városi Sportuszoda és a Városi Konditerem

Május 25-től ismét várja a vendégeit az újszegedi sportuszoda és konditerem. A vírushelyzet miatt módosult működési renddel, fokozott higiéniai intézkedésekkel készültek a nyitásra mindkét létesítményben. Elindultak az Everfit Sport Lifestyle Center csoportos órái

A Szegedi Sport és Fürdők közleménye:

A Városi Sportuszodában létszámkorlátozást vezettünk be a biztonságos sportolás érdekében. Akik már most tudják, mikor szeretnének csobbanni a medencében, érdemes élniük az online jegyvásárlás lehetőségével a portal.szegedsport.hu oldalon, így amellett, hogy elkerülhetik a sorban állást, garantáltan a kiválasztott időpontban tudnak úszni a csökkentett befogadóképesség mellett is.

A bérleteseknek nincsen előzetes teendőjük, minden időszakban biztosított a sportolásuk.

Emellett 2 órás egységáras belépők kerültek bevezetésre. A bent tartózkodók létszámát folyamatosan követni fogjuk, az időkorlátnál azonban nem tervezünk szankciót, bízunk vendégeinkben, akik tiszteletben fogják tartani, hogy mások is szeretnének a vízben sportolni.

Azok, akik inkább a napozásra és a strandhangulatra vágynak, nem kell sokáig várniuk, hiszen június 1-jén nyit a Sziksósfürdő strand is, ahol hatalmas területen élvezhetik a nyarat strandsportokkal, családi grillezéssel és csúszdával a homokos parton.

A Városi Konditeremben fokozott higiéniai szabályok betartását kérjük a vendégektől.

Az edzőterem mellett új szolgáltatással is várjuk a mozogni vágyókat a sportcsarnokban: az Everfit Sport Lifestyle Center Power Plate személyi edzései mellett többféle csoportos óra is bekerült az órarendbe: zumba, jóga, gymstick, jump, köredzések, spinning, trx, aerobic és gerinctorna várja több, mint 200 négyzetméteres teremben – a 2 méteres távolság tartásának biztosításával – modern légcserélő szellőzőrendszerrel azokat, akik szeretnék visszanyerni a karantén előtti fittségüket.