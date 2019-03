Hétvégén két szegedi csapat számára is indul a rájátszás a második és harmadik vonalban

A Szegedi RSE férficsapata az NB II playoffjában már új edző, Csányi Roland irányításával szerepel, az eddigi szakvezető, Strezeneczki Gyula így kizárólag a leány U15-ös csapatra tud koncentrálni, amelynek felkészítése egész embert kíván. Az utánpótlásra nagy hangsúlyt helyező SZRSE közleménye is kiemelte: nem egy-egy csapatban gondolkodnak, és szeretnék minden korosztályuknak megadni a fejlődési lehetőséget. Az új tréner a Kistext elleni idegenbeli összecsapáson debütálhat, a rájátszás első találkozóját ma 18.30-tól

rendezik.



A Goodwill Pharma Szegedi Vízmű is elkezdi a rájátszást, a férfi OB II-es helyosztók első fordulójában ma 20.45-től szintén idegenben, az Óbuda otthonában bizonyíthat a jégkorongcsapat.



Vasárnap 17 órától a férfi kosárlabda NB I/B Zöld csoportjában listavezető Vásárhelyi Kosársuli is idegenben szerepel, várhatóan könnyű dolga lesz, hiszen a vendéglátó Eger nagyon rossz formában van: a remek szezonrajt után az előző nyolc bajnokiján vereséget szenvedett.



A kézilabda-bajnokságokban sincs megállás. A férfi NB I/B-ben szereplő ContiTech FKSE-Algyő ma 18 órától a Lajosmizsét fogadja, a női másodosztályban pedig ma 17 órától a PC-Trade Szeged KKSE látja vendégül a Hajdúnánást, míg az algyői női együttes pénteken játszott Kispesten, a találkozó lapzártánk után ért véget.



A férfi és női kézilabda NB II Délkeleti csoportjában is rendeznek Csongrád megyei derbit.



A hölgyeknél városi rangadó lesz, hiszen ma 14 órakor a PC-Trade Szeged KKSE U22-es együttese fogadja a KSZSE csapatát a kiskunodorozsmai Ács Géza Sportcsarnokban. A fér- fiaknál a Pick Szeged U23 és a Tigrisek Csongrádi KSE összecsapása lesz a helyi derbi.



A női NB II-ben a HLKC és a Makó is otthon vív bajnokit: előbbi ma 16 órától fogadja a Gyomaendrődöt, utóbbi pedig vasárnap 13 órától játszik a Bácsalmás ellen. A Makó férfiegyüttese ma 18 órától a Kunszentmárton vendége lesz.



A férfi vízilabda OB I/B-ben szereplő csapatok ma idegenben játszanak, a Szeged 16 órától Székesfehérváron, a HVSC 19.30-tól Debrecenben.